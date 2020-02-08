В Оренбурге мужчину приговорили к штрафу в 85 тысяч за нападение на полицейского

Житель города Бузулука в Оренбургской области приговорен к штрафу в размере 85 тысяч рублей, пишет «Оренбург медиа».

Мужчину признали виновным по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В июле 2019 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дабы избежать административной ответственности, порвал сотруднику форму, ударил его и повалил на пол. На помощь к полицейскому пришли коллеги.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.