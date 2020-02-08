Умер нобелевский лауреат, чье открытие позволило создавать лекарства от рака

В Америке на 98-м году умер биохимик Стэнли Коэн, сообщает издание Tennessean со ссылкой на частный университет Vanderbilt University. Смерть наступила в среду, 5 февраля.

В 1986 году ученый вместе со своей коллегой Ритой Леви-Монтальчини получил Нобелевскую премию по медицине за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора. Это в перспективе позволило создать лекарства для борьбы с раком.

С выходом на пенсию Стэнли Коэн вместе с супругой переехал в штат Аризона, где обучал детей основам научного знания.