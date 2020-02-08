У районного главы в Петербурге обнаружили в квартире рулетку и столы для покера

В Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски в квартире главы Петроградского района, передает 78.ru.

Уточняется, что квартира сдается в аренду. Обыск проводился по уголовному делу о незаконном игорном бизнесе. В результате из квартиры были изъяты рулетка, 12 игровых автоматов и столы для русского покера.

В статусе подозреваемых по делу проходит 12 человек. Пока сотрудники полиции устанавливают причастность владельца квартиры к организации незаконного бизнеса.