Росгвардия будет проверять ЧОПовцев на пригодность к стрельбе

С 8 февраля вступает в силу приказ Росгвардии, согласно которому сотрудники ЧОПов обязаны будут проходить теоретическую и практическую проверку знаний и навыков, которые необходимы для применения оружия и спецсредств, пишет «Парламентская газета».

Охранник, который только вступил в должность, спустя месяц после назначения должен пройти первичную проверку, а после проходить ее раз в год. Проверку будет проводить специальная комиссия из сотрудников разных подразделений Росгвардии, сотрудников учебных заведений, спецучреждений в сфере спорта, охраны и безопасности.

Теоретическая часть экзамена содержит десять вопросов о законодательстве в сфере ЧОПов и применения оружия и спецсредств. В случае, если работник неверно отвечает на два вопроса, проверка засчитывается непройденной и человек отправляется на пересдачу. К практическому экзамену допуск осуществляется лишь после прохождения теоретического блока.

В практической части сотрудник охранного предприятия должен продемонстрировать навыки использования наручников, резиновых палок и огнестрельного оружия.

Теорию можно пересдавать лишь спустя полгода. В случае с практикой человек может быть направлен на пересдачу, если нарушил технику безопасности при проверке.