Более ста российских пилотов в КНР увольняют из-за простоя Boeing 737

Китайские компании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более сотни российских пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, приближенный к летному составу авиакомпаний. China Southern Airlines уведомила часть пилотов об отправке на временный простой без сохранения заработной платы.

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина предположила, что сокращения связаны с простоем самолоетов Boeing 737 MAX, из-за которых в 2018 и 2019 годах произошли крупные авиакатастрофы. Было признано, что причиной аварий стали проблемы технического характера.

«Хочется отметить, что авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов. Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию», — говорит Ермилина. При этом, по ее словам, говорить о массовом оттоке российских пилотов из Китая рано.