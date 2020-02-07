За похищение и попытку изнасилования бывшей жены кировчанину дали 8 лет

Житель города Киров был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за похищение и попытку изнасиловния бывшей жены, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 50-летний мужчина в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года схватил свою 40-летнюю бывшую жену, посадил в свою машину, угрожая убить, и отвез её к «гаражному массиву», где, снова угрожая убийством и избивая её, совершил действия сексуального характера. Однако женщина отбилась от него и убежала, после чего сообщила о случившемся в полицию.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кировчанин был признан виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса: о похищении человека, о действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства, а также о покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийства.