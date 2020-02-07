В Ростове прокуратуру не устроил мягкий приговор директору "наркоаптеки"

В Ростове-на-Дону прокуратура намерена обжаловать приговор, вынесенный районным судом Александру Лалину, директору аптеки, в которой без соответствующей лицензии продавались препараты, популярные у наркопотребителей. Об этом пишет «Фармацевтический вестник». Ведомство уже внесло апелляцию.

Лалина обвиняли по статьям о подделке рецептов, незаконном обороте сильнодействующих веществ с целью сбыта и незаконном приобретении оружия. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Однако мужчина уже провел больше года в СИЗО, и на этом основании суд освободил его из под стражи и установил ограничение свободы на полгода.

До этого аптека Лалина неоднократно приговаривалась к штрафам за реализацию наркотических препаратов, но продолжала заниматься их продажей. В 2018 году жители дома, в котором находилась торговая точка, обратились к собственнику помещения. Тот в итоге отказался продлевать договор аренды с Александром Лалиным.

Накануне «Парламентская газета» сообщала, что в Ростове и Новочеркасске была приостановлена работа аптек сети, где продавались с нарушением норм препараты с наркотическим действием. За компанией числится множество штрафов по этим нарушениям, по которым она уже выплатила 130 тысяч и должна еще 326 тысяч рублей.

Также известно, что в роствоском суде ожидают рассмотрения два уголовных дела в отношении сотрудников аптек, которых обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор в Ростовской области за минувший год составил 115 протоколов на аптеки за нарушение хранения лекарств. Провизоры прятали их в микроволновках, урнах, шкафах и других неожиданных местах. Речь шла о препаратах, известных среди наркопотребителей. Так сотрудники пытались скрыть нелегальный товар.