В Карелии судья признала кормление грудью на заседании неуважением к суду

В Карелии судья попросила покинуть заседание женщину, которая кормила ребенка грудью, передает «РИА Новости». Это было сделано после обращения сотрудницы прокуратуры.

В материале «КП» в рассказе самой матери, бизнесвумен Ольги Поповой, уточняется, что в суде она должна была выступить в качестве свидетеля. Ее муж оспаривает проведенный в их квартире обыск. Старшая дочь в это время находилась в школе и оставить младенца было не с кем. По словам Ольги, весь процесс кормления она пыталась провести максимально незаметно, пока с замечанием не выступила прокурор.

«Она единственная заметила, что я кормлю ребенка. Даже адвокат не видел. Жалко, что у меня нет видеозаписи, чтобы показать прокурора. Она отводила глаза, как только могла. У нее было лицо полнейшего отвращения», — рассказывает Ольга Попова в интервью СМИ.

Адвокат Роман Масалев, выступавший на стороне семейства, уточнил, что пока клиенты не решили, будут ли подавать жалобу в связи с этим инцидентом. В пресс-службе судебного департамента региона комментировать ситуацию не стали.