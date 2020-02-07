Правительство утвердило новые правила освобождения заключенных из-за болезни

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила направления осужденных на медосвидетельствование для освобождения при наличии тяжких заболеваний, передает ТАСС.

В документе, в частности, оговариваются конкретные сроки: после обращения осужденного или его представителя о наличии заболевания, «препятствующего отбыванию наказания», либо после составления начальником учреждения представления об освобождении осужденного в связи с тяжкой болезнью его должны направить на медосвидетельствование «не позднее рабочего дня, следующего за днем их [документов из медчасти] получения». Отмечается, что это никак не может зависеть от того, как давно проходило предыдущее освидетельствование.

Само медосвидетельствование должно пройти не позднее, чем через 10 дней со дня получения документов осужденного, также оно должно занять не более 10 дней и может быть продлено лишь на месяц в случае обнаружения новых сведений о состоянии здоровья пациента.

Отмечается, что для проведение всех процедур требуется получение добровольного согласия заключенного, либо его законного представителя, однако в случаях, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья, обследования могут провести и без такового.

По данным ФСИН, в связи с обнаружением тяжелых заболеваний в 2018 году были отпущены 58% осужденных, ходатайства об освобождении которых попали в суд.