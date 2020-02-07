Героиню статьи о наркотиках приговорили к двум годам и объявили в розыск

Пресс-секретарь Кузьминского районного суда в Москве Карина Каленова сообщила, что Анна Глазова, которая стала героиней материала об употреблении веществ в самиздате «Батенька, да вы трансформер», не явилась на оглашение приговора по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом пишет «МБХ медиа».

В связи с этим ее объявили в розыск. До этого девушка год провела в СИЗО, а летом была выпущена под подписку о невыезде. Ее дело возвращали в МВД из-за нарушений.

Дело Глазовой получило огласку, поскольку ее история была опубликована в самиздате под заголовком «Героин — собственность модели». В нем Анна рассказывает о своей наркотической зависимости. Текст был удален по требованию Роскомнадзора. Адвокат подсудимой утверждает, что дело на нее было заведено еще до публикации материала.