В Москве при получении взятки в 4,3 млн задержан следователь

ФСБ совместно с сотрудниками СКР задержали в Москве следователя по особо важным делам, сообщает РБК. Его подозревают в получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей.

Уточняется, что сотрудник работает в управлении по Северо-Восточному административному округу в столице. 4 февраля он получил крупную взятку от человека, который просил не привлекать его родственника к ответственности за уголовное преступление.

Возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что в отношении руководства следователя будут приняты дисциплинарные меры.