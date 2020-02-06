СК задержал одного из участников убийства "вора в законе" Япончика

Следственный комитет сообщает о задержании Муртази Шадания, которого подозревают в убийстве бизнесмена Вячеслава Иванькова, известного также как «вор в законе» Япончик, говорится на сайте ведомства.

Представители следствия полагают, что Шадания работал в группе и отвечал за безопасность стрелявших в Иванькова в июле 2009 года, а также ранее вел наблюдение за вором в законе, чтобы понять образ его жизни и подобрать подходящее место убийства.

Также в вину Шадании ставят осуществление транспортировки в Москву оружия, из которого был в итоге убит криминальный авторитет.

В СК настаивают на аресте подозреваемого, а также проводит расследование для установления остальных участников убийства.