Путин рассказал о сроках строительства сверхпроводящего коллайдера NICA в Дубне

Президент России Владимир Путин заявил, что в подмосковной Дубне до конца 2022 года завершат строительство сверхпроводящего коллайдера NICA, передает «Интерфакс».

Работы по реализации этого проекта начались ещё в марте 2016 года, тогда, выступая на торжественной церемонии, губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал, что он будет запущен уже в 2019 году.

Путин в ходе церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых также отметил, что к концу 2023 года в Новосибирске будет создана синхротронная установка СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»), о чем впрочем ТАСС писал ещё в июле прошлого года.

«Это позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов, в других направлениях, критически важных для успешного технологического развития России», — заверил глава государства.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по мнению генерального президента НП «ГЛОНАСС», лидера рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко, несмотря на многомиллиардные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в России не произошло технологического прорыва, а глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что в России модель поддержки инноваций «ориентации на наши монополии — это абсолютно тупиковый путь».