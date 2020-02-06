Путин предложил объединять институты с вузами и ликвидировать "пустышки"

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию призвал продолжить ликвидацию вузов-пустышек. Под «пустышками» понимаются частные институты и университеты без лицензии Минобра и с похожими названиями, пишет РБК. В 2018 году было ликвидировано 46 таких образовательных учреждений.

Также, по словам Путина, необходимо при достаточной обоснованности объединять научные институты с вузами. При этом президент предостерег, что слияние не должно быть чисто техническим.

Также на встрече Владимир Путин поручил с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, находящихся за пределами столицы. До 2025 года из бюджета на эти цели дополнительно будет предоставлено 70 миллиардов рублей.