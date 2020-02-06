Амурская больница пожаловалась на прессинг Роспотребнадзора и СМИ

В Благовещенске Амурская областная детская больница обвинила СМИ, следственные и надзорные органы в травле. Открытое письмо было опубликовано в аккаунте медучреждения в Инстаграме.

Ранее уже 13 семей выиграли иски против больницы, где, как признал суд на основе эпидемиологического расследования, порядка 169 детей в период с 2000 по 2019 годы были заражены гепатитом С. Больницу обязали выплатить детям от 400 до 500 тысяч рублей компенсации и потребительские штрафы в размере 50% от этой суммы.

«Уже не первый месяц детская больница живет в условиях непрекращающихся проверок со стороны Роспотребнадзора, зачастую надолго блокирующих нормальную работу учреждения. Результаты проверок “специалистов” (не имеющих специального клинического образования) неизменно выявляют все больше “нарушений”, которые ведут к появлению предписаний, которые противоречат не только действующим в отрасли правилам, нормативам и здравому смыслу, но и одно другому», — пишут в обращении сотрудники медучреждения.

Больница не признает своей вины в выявленных случаях гепатита С у детей и жалуется, что законность предписаний надзорных ведомств возможно оспорить только в судебном порядке. Медики жалуются, что из-за информационной кампании против их больницы некоторые родители пациентов «опускаются до открытых оскорблений медицинского персонала».

В учреждении считают, что шум вокруг ситуации с заражением гепатитом С началася с «грязного пиара» депутата регионального ЗакСа. Русская служба «Би-би-си» уточняет, что речь, по всей вероятности идет о депутате от ЛДПР Сергее Труше: он привлек внимание следствия к этой истории.

Помимо медиков под открытым письмом подписались кухонные работники, уборщицы и кастелянши больницы.