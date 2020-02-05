Задержанный по делу о госизмене может являться не москвичом

6 февраля в Москве пройдет заседание по продлению ареста подозреваемого в государственной измене, сообщает «Новая газета» со ссылкой на картотеку Лефортовского суда.

Материалы находятся под грифом «секретно». Обвиняемым по делу проходит мужчина по имени Виктор Королев. «РИА Новости» пишет, что подозреваемый является москвичом, но в «Новой газете» предполагают, что задержание могло произойти не в Москве, а доставили Королева в изолятор «Лефортово» на время расследования. В этом СИЗО обычно содержатся все фигуранты дел о госизмене.

За последние 20 лет по упомянутой статье было осуждено порядка ста человек, и лишь один был оправдан. Только часть дел получила общественный резонанс.