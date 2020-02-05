В Тюмени задержаны квартирные мошенницы, входившие в доверие к детям

Сотрудники угрозыска в Тюмени задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей 1995 и 1996 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пишет интернет-газета «Вслух.ру».

Предполагается, что злоумышленницы, находясь в Тюмени, по заранее обдуманной схеме поджидали около многоквартирных домов школьников, возвращавшихся домой с учебы. Они представлялись им знакомыми родителей и проникали таким образом в квартиры. Пока одна из участниц преступления отвлекала ребенка, другая похищала из квартиры дорогие украшения. Сумма ущерба по всем эпизодам краж составила более 340 тысяч рублей.

Девушек задержали на территории региона, когда они направлялись на легковом автомобиле в сторону Омской области. Уточняется, что ранее одна из задержанных уже была судима по статье о мошенничестве и вышла на свободу в марте минувшего года. Теперь ей вновь грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось о похожих случаях краж в Уфе. Две женщины проникали в квартиры горожан вместе с школьниками, которым они представлялись «подругой мамы».