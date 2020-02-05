В Симферополе из-за отсутствия осадков ограничат подачу холодной и горячей воды

Глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила в своем Facebook, что с 10 февраля в городе начнут подавать горячую воду лишь по выходным, а холодную будут отключать на дневное время.

«Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером», — написала она.

Она пояснила, что, по данным председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Игоря Вайля, запасов воды в хранилищах хватит лишь на 90-100 дней. Её дефицит объясняется отсутствием дождей.

По данным «Интерфакс», Вайль оценил ситуацию как напряженную. Агентство также отмечает, что ограничения на водоснабжение не будут касаться социально значимых объектов.