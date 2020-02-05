260 млрд планируют вложить в российский софт и сбор "цифрового следа" граждан

Согласно «дорожной карте» Ростелекома «Новые коммуникационные интернет-технологии» проект направлен на развитие различных технологий, среди которых рекомендательные системы контента, распознавание речи, жестов, компьютерная графика, редактирование фото и видео, виртуальная и дополненная реальность, мессенджеры, операционные системы, браузеры и игровые сервисы, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Создание отечественных аналогов перечисленных технологий, которые не будут уступать и даже будут превосходить уже существующие, как считают авторы документа, должно помешать попыткам иностранных компаний распространять фейковые новости и управлять общественным сознанием в РФ.

На проект государство планирует выделить 52,3 миллиарда рублей, а внебюджетные средства составят 207,3 миллиарда. На уже заявленные программы развития различных IT-технологий, по подсчетам D-Russia.ru, Россия намерена привлечь 851,7 миллиарда рублей.

Собеседник газеты также отмечает, что особое внимание в документе обращено на госплатформу по сбору «цифрового следа» пользователей, на мониторинг сети, технологии по составлению рекомендаций, коммерциализацию проектов по управлению сообществами и создание отечественного мессенджера.

«Велика вероятность совершенно бесполезной траты средств», — комментирует документ главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, отмечая, что указанным отраслям не требуется поддержка государства. А руководитель группы данных и аналитики КПМГ в России и СНГ Роман Миляев отмечает, что проникновение государство в эти сферы расширит его возможности для глубокого анализа частной жизни.