Путин заявил, что у нового правительства "нет ни минуты на раскачку"

Президент РФ Владимир Путин призвал лишать лицензий аптеки, которые повышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты в связи с угрозой эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — заявил он, комментируя слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сообщила, что в некоторых аптеках цена на защитные маски выросла c 1,5 рубля до 70–100 рублей. «Это беспрецедентный рост», — пояснила она.

Президент подчеркнул, что в случае закрытия нескольких аптек ситуация с обеспечением граждан лекарствами не изменится: «У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет».

Путин отметил, что новое правительство «оказалось оптимальным» для выполнения нацпроектов из-за причастности его членов к их разработке. «Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, мы просто не имеем на это никакого права», — пояснил он.

Кроме того, глава государства призвал членов кабмина обеспечить «оперативное» выполнение его предложений, озвученных в послании Федеральному Собранию: «Подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах, и, прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, которые начинаются с этого года», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин заявил, что «максимально быстро» должны быть решены все формальности в этом вопросе.