Прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальные извинения, о которых ранее просили он и его адвокат.

Как передает «Интерфакс», документ, в котором ведомство извиняется перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, уже направлен пострадавшему. Однако сам журналист утверждает, что никаких извинений он не получал.

«Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев», — приводит его слова агентство.

Напомним, Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней на фоне широкой огласки и общественной поддержки расследование прекратили. После этого были уволены руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров.

В середине января 2020 года стало известно, что Иван Голунов потребовал извинений от имени государства и Генпрокуратуры. В его жалобе на имя нового главы надзорного ведомства Игоря Краснова говорилось: «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства».