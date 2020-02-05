Напавший на Памфилову отправлен на принудительное психиатрическое лечение

Ахад Карабалаев, напавший осенью прошлого года на главу ЦИК Эллу Памфилову, направлен на принудительное психиатрическое лечение, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

6 сентября мужчина проник в дом Памфиловой и нанес ей несколько ударов электрошокером. Следствие и суд установили со ссылкой на заключение комиссии экспертов, что Карабалаев в момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством, из-за чего не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Известно, что у мужчины не было постоянного места жительства и дохода. Он объяснял, что хотел найти в загородном доме еду.

Памфиловой пришлось обороняться от мужчины с помощью стула. После нападения на ее теле зафиксированы ушибы и синяки.