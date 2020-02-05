Госдума одобрила в первом чтении предложение о минуте молчания 22 июня

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении общероссийской минуты молчания 22 июня в 12:15 по московскому времени, передает «Дума ТВ».

Именно в это время в 1941 году советским гражданам в эфире сообщили о нападении нацистской Германии на СССР. Инициатива подразумевает устроить минуту молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

«Это скорбь всего народа, от океана до океана. И это нужно будет показывать с утра от Владивостока до Калининграда. Потому что столько дат у нас, что иногда путают, где праздничная дата — День Победы, а где 22 июня — день скорби. И в этот день поздравлять нельзя. А люди привыкли: “С праздником, с праздником!..” Забывают, что в этот день и выражать-то ничего нельзя. Это день скорби. Это очень важно!» — заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, подобная акция была ранее уже существовала, но в СССР минута молчания проводилась в 12 часов 9 мая.

Авторы законопроекта в пояснительной записке также подчеркивают, что он призван «позволить сохранить и защитить историческую память».