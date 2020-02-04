В СПЧ не поняли, почему меняется Конституция, и раскритиковали часть поправок

Эксперты рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ по поправкам в Конституцию раскритиковали желание устроить голосование за изменения пакетом, усомнились в законности изменения преамбулы, обоснованности части корректировок и изменения Конституции в целом, сообщает «КоммерсантЪ».

«Нет объяснения, почему поправки принимаются именно сейчас: что в России происходит такого, что требует радикального изменения Конституции?» — задается вопросом глава комиссии СПЧ по гражданским правам Николай Сванидзе.

По его мнению, Президент не предусмотрел «концепции предлагаемых поправок», «что ставит под вопрос адекватность голосования за поправки пакетом: какая, например, связь между Госсоветом, правом президента снимать судей КС и минимальным размером оплаты труда», — сетует вошедший в экстренно собранную группу Сванидзе.

В своем блоге на сайте организации, комментируя в том числе предложение патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции, он также отметил: «Вот лежала себе Конституция, никого не трогала, и ее никто не трогал. А теперь так трогают за разные незащищенные места, хоть полицию вызывай».

При этом на заседании рабочей группы СПЧ, по словам её члена Андрея Бабушкина, наибольшей критике подверглись предложения Путина о сокращении числа судей Конституционного суда, о наделении президента правом увольнять судей, а также о запрете для людей с иностранным гражданством занимать государственные должности. Члены группы также не смогли определиться, ограничатся ли они лишь отзывом на поправки или же «формулируют свои позитивные предложения».

В качестве эксперта в рабочую группу был приглашен и её бывший глава (сейчас исключен президентом из состава Совета) Михаил Федотов, который, хоть и не смог принять участия в заседании, подготовил свой отзыв на проект поправок. Он считает, что необходимо разбить поправки «на два отдельных законопроекта», так как название документа не передает его содержания: «В названии проекта о поправке Конституции говорится "о регулировании публичной власти", но совершенно очевидно, что индексация пенсий или МРОТ относятся не к организации системы публичной власти, а к социальным правам».

Федотов также уверен, что преамбулу Основного закона менять нельзя. Он ссылается на неизменяемость первой, второй и девятой глав Конституции.

Эксперт считает, что инициатива президента уменьшить число судей КС «никак не мотивируется», и подчеркивает, что стоит разрешить президенту увольнять судей Верховного и Конституционного судов лишь с представления Совета судей, так как это «обеспечит принцип независимости судебной власти».

Ранее Sobesednik.ru отмечал, что отказались от приглашения войти в состав рабочей группы СПЧ адвокат Генри Резник и судья КС в отставке Тамара Морщакова. Они объяснили это нежеланием участвовать в «спринтерском забеге» по конституционной реформе.