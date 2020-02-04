Трутнев поручил ФАС проконтролировать цены на продукты на Дальнем Востоке

Полпред президента РФ в ДФО, зампред правительства Юрий Трутнев поручил ФАС вместе с губернаторами регионов Дальнего Востока исключить вероятность необоснованного роста цен на продукты, говорится на сайте ведомства.

Это стало реакцией на сообщения о почти двукратном подорожании огурцов и помидоров в супермаркетах Владивостока, о котором ранее писал «КоммерсантЪ». По данным газеты, это связано с дефицитом огурцов из Китая, которые стоили 200 рублей за килограмм, из-за которого в магазинах остались лишь местные — за 350-400 рублей. Помидоры выросли в цене с 120 до 370 рублей. При этом оптовая стоимость огурцов, по заверению компании-производителя, не изменилась и составляет 230 рублей.

Проблема объясняется неясной формулировкой распоряжения федерального правительства о закрытии границ с Китаем. Как пояснили в минпромторге Приморья, «без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно».