Правозащитники заявили о новом политическом тренде давления на IT-индустрию

Согласно совместному исследованию Международной правозащитной группой «Агора» и общественной организацией «РосКомСвобода», в 2019 году в России было зафиксировано почти 439 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета, из которых порядка 434 тысяч приходятся на ограничение доступа к ресурсам и запрет на распространение информации.

В документе отмечается, что формально в этом вопросе наблюдается снижение показателя с 663 тысяч в 2018 году, однако они указывают, что 426 тысяч из них были связаны с попытками блокировки Telegram в России.

По мнению авторов доклада «Свобода интернета 2019: план «Крепость», в стране продолжает действовать «общий курс на установление тотального государственного контроля над информацией». Они полагают, что в целом «репрессии в Рунете стали менее массовыми, однако более жесткими и точечными», в связи с чем в зоне риска оказываются «наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и, как оказалось, — успешные IT-предприниматели», на которых за прошедший год, по их данным, было зафиксировано 12 случаев давления.

Эксперты считают попытки дополнительного регулирования IT-индустрии одним из новых трендов политики властей, который направлен на «укрепление информационного суверенитета», а также получение контроля над «инфраструктурой интернета». Они уверены, что в результате разработка ПО и поддержка различных сервисов может стать «рискованным занятием».

Распространение, как отмечается в документе, получили «политически мотивированные» шатдауны, в ходе которых отключался доступ к интернету, в основном в ходе несанкционированных акций.

В законодательной сфере за год появились 62 инициативы, подразумевающих дополнительное регулирование сети, хотя Европейский суд по правам человека в деле «Каблис против Российской Федерации» обратил внимание, что внесудебные блокировки интернет-ресурсов в стране не гарантируют отсутствие злоупотреблений.

По данным исследования, за девять месяцев 2019 года Роскомнадзор признал запрещенными почти на треть больше сайтов (270 тысяч), чем за аналогичный период в 2018 году, а всего в его реестре запрещенных ресурсов сейчас содержатся 4,74 миллиона порталов.

«Чиновники постепенно перестают считать ограничение свободы слова исключительной мерой, применяемой в крайних случаях, рассматривая блокировки сайтов, преследование пользователей и ограничение прав российских и зарубежных СМИ как инструмент политической борьбы и способ противостоять Западу в информационной войне, — резюмируют правозащитники.