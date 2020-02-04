Омские школьники получат субсидии на питание в размере десяти рублей в день

Правительство Омской области готово выделять на горячее школьное питание пять рублей в сутки на ребенка.

Соответствующий приказ, подписанный первым замминистра образования региона Ириной Елецкой, имеется в распоряжении «Коммерсанта».

«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день – 5 рублей», – указывается в документе.

В пресс-службе регионального минобразования пояснили, что ежегодно из областного бюджета выделяется дотация для обеспечения питанием школьников, проживающих в семьях со среднедушевым доходом менее полутора величин прожиточного минимума в Омской области. В последние несколько лет эта субсидия составляет пять рублей на ребенка.

В ведомстве указали на то, что аналогичные суммы направляются на эти цели из местных бюджетов. Таким образом, общий размер денежных средств, выделяемых из бюджета на горячее питание учащихся обозначенной категории, составляет 10 рублей в день.

По информации минобразования Омской области, стоимость горячего завтрака обучающихся в сельских школах составляет 25–30 рублей (в Омске – 65), обеда – 30–35 рублей (в Омске – 75), отмечает издание.