На 90-м году жизни скончался социолог, основатель МВШСЭН Теодор Шанин

В ночь на 4 февраля в возрасте 89 лет в своей квартире в Москве скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Теодор Шанин, сообщает пресс-служба вуза.

«Теодор внёс огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Удостоен многочисленных наград. Он работал до последнего дня и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу», — говорится в заявлении на сайте университета.

Отмечается, что дополнительная информация по организации прощания с первым ректором «Шанинки» появится позднее.

Ученый основал университет в 1995 году. Он является обладателем ордена Британской империи и медали имени Александра Даллина. Он также был Почетным доктором права Университета Торонто, занимался преподавательской деятельностью в Манчестерском университете и являлся научным сотрудником Оксфордского университета.

В 1941 году он был сослан в Сибирь, а после получения амнистии переехал в Узбекистан, а затем в Израиль, где участвовал добровольцем в Войне за независимость в 1948 году, после чего занимался социальной работой и проходил обучение на Факультете социологии иерусалимского университета. Звание доктора наук он получил в Бирмингемском университете Великобритании в 1969 году.