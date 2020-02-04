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Красноярский врач оштрафован на три миллиона за взятку в 50 тысяч от уклониста

Общество
10:59, 04 февраля 2020

Уролога из Красноярска лишили права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет за ложный диагноз уклонисту.

Кроме этого, как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, признанного виновным в получении взятки от призывника врача оштрафовали на три миллиона рублей.

Ранее такой вердикт был вынесен Кировским районным судом Красноярска. Медик обжаловал приговор, однако Красноярский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменения.

По данным ФСБ, заведующий урологическим отделением «Красноярской межрайонной клинической больницы № 4» за 50 тысяч рублей поставил ложный диагноз местному жителю, который таким образом пытался уклониться от службы в армии.

Преступление удалось выявить сотрудникам управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД. В отношении врача возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

В сентябре сообщалось о поправках в Положение о воинском учете, разработанных Минобороны, согласно которым военкоматы смогут призывать граждан по месту жительства, а не только прописки. Молодых людей, которые фактически проживают в других местах, будут выявлять по месту их работы или учебы. По мнению ведомства, это поможет в борьбе с уклонистами.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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