Ансамбль Северного флота не смог выступить в Норвегии из-за отпечатков пальцев

Музыканты Ансамбля Северного флота не смогли сделать отпечатки пальцев для визы, так как они числятся военным персоналом.

Как передает телекомпания NRK, Минобороны и МИД Норвегии отказали Ансамблю песни и пляски Северного флота РФ во въезде в страну для участия в фестивале культуры Barents Spektakel. Отмечается при этом, что осенью прошлого года коллектив выступал в городе на торжествах в честь 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов.

Представитель департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрем пояснила, что музыканты должны были сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы, однако «российские власти не позволяют делать это людям, относящимся к военному персоналу». Она уточнила, что Норвегия «может в особых случаях делать исключения из этого требования», например при важных мероприятиях, имеющих большое значение для двусторонних отношений и для самого государства. Именно таким событием было празднование юбилея освобождения Финнмарка.

На этот раз, по словам Хельстрем, приезд коллектива оказался невозможным. «Участие военного персонала в обычном культурном мероприятии, к сожалению, не подпадает под критерии для таких исключений из шенгенских визовых правил», – заявила она в беседе с ТАСС.