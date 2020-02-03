В Челябинске полиция ведет проверку по объявлению о продаже девочки

В полиции Челябинская проводят проверку в связи с появлением сообщения о продаже малолетней девочки через сайт бесплатных объявлений, пишет «Российская газета».

Автором текста, в котором за пять тысяч рублей предлагается приобрести ребенка, оказался старший несовершеннолетний брат малолетней девочки.

Объявление было размещено в рубрике «Посуда». Им сразу же заинтересовались правоохранители.

Объявление на сайте в скором времени оказалось заблокировано.

Правоохранители провели беседу с матерью и детьми по данному факту, рассказав о негативных последствиях подобных поступков. Процессуальное решение со стороны УМВД пока не принято.