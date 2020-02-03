Детскую поликлинику в Москве подозревают в краже 0,5 млн на фальшивых прививках

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в детской городской поликлинике почти на полмиллиона рублей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в СКР и на данные собеседника, близкого к ведомству.

Сообщается, что дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11», которая расположена в московском районе Медведково, было возбуждено в субботу, 1 февраля.

В 2018 году в прокуратуру поступило обращение сотрудников медучреждения о нарушениях при проведении вакцинации против гриппа у детей. Как указывается в материалах дела, всего поликлинике за год было выделено 32 160 доз вакцины «Совигрипп». Отмечается, что это было сделано в рамках закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в соответствии с которым прививки проводятся при согласии на медицинское вмешательство одного из родителей либо законного представителя ребенка.

В ходе прокурорской проверки было обнаружено 2120 медкарт с фальшивыми записями о согласии на вакцинацию, при этом по факту ее не проводили, что подтвердили родители детей, оставшихся без прививок.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном размере»). Следствие полагает, что общий ущерб от действий злоумышленников составил 532,4 тысячи рублей.