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Ранивший троих в Лондоне юноша был осужденным за экстремизм экс-заключенным

Общество
10:13, 03 февраля 2020

Мужчина, который атаковал прохожих с ножом в лондонском районе Стретем, всего неделю назад освободился из тюрьмы, сообщают газета The Guardian и телеканал Sky News.

По данным изданий, имя нападавшего — Судеш Амман. В 2018 году он, будучи 18-летним студентом колледжа, был осужден за распространение террористических материалов и сбор информации для подготовки к терактам. Отмечается, что Амман изучал и распространял инструкции по изготовлению взрывчатки, пересылал своим родственникам в WhatsApp журнал запрещенной на территории России террористической группировки «Аль-Каида» и призывал свою девушку убить ее «неверных» родителей, а также упоминал в переписке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка), которому он, по информации СМИ, клялся в верности.

Всего в вину юноше тогда вменили от 10 до 13 эпизодов преступлений, связанных с терроризмом. Однако на свободу он вышел досрочно, поскольку власти сочли, что у них нет оснований удерживать Аммана за решеткой.

Напомним, что в воскресенье, 2 февраля, Судеш Амман напал с ножом на нескольких прохожих в Лондоне, в результате чего пострадали три человека, один из которых в настоящее время находится в угрожающем жизни состоянии. Сам преступник был застрелен полицией. Власти сочли произошедшее терактом.

Теги: #Исламизм

Рубрика: Общество

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