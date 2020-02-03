Очень низкое давление, +2 градуса и гололедица ждут москвичей 3 февраля

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в понедельник, 3 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, что обусловит облачную погоду, небольшие осадки и гололедицу.

Воздух в Москве днем 3 февраля прогреется до 0..+2, по области — до -3..+2 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня упадет до очень низких показателей и составит всего 727 мм ртутного столба. Относительная влажность вздуха окажется на уровне 80%.

По мнению специалистов, такие метеопараметры создадут в столичном регионе в целом дискомфортную погоду с выраженным дефицитом кислорода в воздухе, что может крайне негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей с хроническими соматическими заболеваниями.