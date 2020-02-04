Москвичи остались без бургеров. А стражи порядка – без надбавок?

Москвичи и гости столицы только приготовились наесться почти что халявными гамбургерами по ценам 1990 года – такую акцию объявил ресторан «Макдоналдс» в честь своего 30-летия в России, – как тут же коварный фастфуд всех обломал. Накануне «большого прожорища» общепит заявил об отмене акции.

Официально все это во имя воспрепятствования распространению коронавируса в Первопрестольной, но, думается, это вялая неубедительная отговорка. Просто в «Мак» позвонили откуда надо и настоятельно попросили праздник гамбургера в срочном порядке свернуть.

Там, где надо, без сомнения, отлично помнят, что творилось в лихом 90-м в первые дни работы «Макдоналдса» на Пушкинской площади. Прямо напротив памятника солнцу нашей поэзии воцарилась многочасовая очередюга, несколько раз обвивавшаяся вокруг Новопушкинского сквера. И неважно, что 30 лет назад она образовалась из-за жажды оголодавших граждан СССР отведать американской экзотики, а теперь все повторилось бы чисто из-за халявы. По нынешним временам в глазах любого правоохранителя это готовый несанкционированный митинг в самом центре Москвы. К тому же либертарианцы пытались согласовать свой митинг почти на ту же дату, а потом передумали (почему – вопрос. Но в последний раз после согласования митинга либертарианец Светов уехал жить за счет государства на 30 суток. – Авт.). Вдруг они воспользовались бы ситуацией? Нет, необходимо пресечь.

Думается, там, где надо, допустили большую глупость и сами себе устроили упущенную выгоду. Потому что под соусом пресечения массового беспорядка в виде очереди они могли бы устроить в макдачной обыск с изъятием гамбургеров даже не по ценам 1990 года, а совсем на шару. А заодно шугануть голодных граждан и получить по итогам свежие мишустинские надбавки за особую сложность несения службы. Ведь в этом случае вряд ли бы обошлось без ужасных бумажных стаканчиков!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Несбывшееся прожорище».