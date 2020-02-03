Инспекторы в Иркутской области пресекли нелегальную реализацию 6 тысяч омулей

Инспекторы Россельхознадзора и ГИБДД задержали на территории Иркутской области микроавтобус, в котором перевозилось 1,5 тонны рыбы, сообщает «МВД-медиа».

Установлено, что груз должен был отправиться на дальнейшую реализацию через поселок Хужир в областной центр. Всего на рынок могло поступить 6 тысяч омулей, предположительно незаконно выловленных в озере Байкал. Часть продукции отправлена на дополнительную ихтиологическую экспертизу.

Водитель и сопровождавший его пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. Шофер в итоге привлечен к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции, по которой ему грозит штраф.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.