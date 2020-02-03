Фигуранта дела об обрушении крыши в Новосибирске отправили под домашний арест

Суд Новосибирска отправил под домашний арест организатора вечеринки, на которой из-за обрушения крыши погибла девушка.

«Избрать подозреваемому Шматову Антону Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 2 апреля 2020 года», – приводит «РИА Новости» слова судьи. Отмечается, что следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого.

Ранее Шматов заявлял о намерении сотрудничать со следствием. По его словам, он не мог знать, что здание не пригодно для массовых мероприятий.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Новосибирске во время молодежной вечеринки произошло обрушение крыши в пристройке, использовавшейся в качестве раздевалки на входе в кафе. В результате ЧП погибла одна девушка, еще четыре человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным местной администрации, трагедия произошла из-за скопившегося на крыше снега.

Выяснилось также, что развлекательное мероприятие проходило без законного разрешения со стороны владельца помещения.

Организатора вечеринки, 27-летнего Антона Шматова задержали накануне, 2 февраля.