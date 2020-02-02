Инфаркт назвали возможной причиной смерти мужчины на борту самолета во Внуково

Во Внуково совершил посадку самолет рейсом из Челябинска. На борту лайнера скончался пассажир, сообщает РЕН ТВ.

В аэропорту подтвердили, что смерть наступила во время полета. Предполагается, что мужчина мог умереть из-за инфаркта, но эта информация не подтверждается. «Про инфаркт ничего не можем сказать, это заключение могут дать только медики», — комментирует произошедшее пресс-служба Внуково.

«РИА Новости» уточняет, что вместе с погибшим на борту летел сопровождающий. После посадки персонал не смог разбудить мужчину, а прибывшие медики констатировали смерть.