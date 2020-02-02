Мужчина, пытавшийся поджечь храм в Петербурге, оказался ранее судимым

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который бросил на территорию храма апостола Петра на Искроновском проспекте воспламененный предмет, сообщает 78.ru со ссылкой на местное управление МВД.

В результате покушения на постройку, одна из стен храма закоптилась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

Мужчину задержали вечером 1 февраля в подъезде дома на улице Коллонтай. Сейчас его отпустили из отделения полиции с обязательством о явке. Мотивы его поступка не поясняются.

«Фонтанка» уточняет, что подозреваемый приехал в Петербург из города Братска. В декабре 2018 года он уже был осужден за угрозы убийством и порчу чужого имущества. Тогда суд приговорил его к обязательным работам.