Ради красивой даты 2 февраля в Москве зарегистрируют 160 браков

В Грибоедовском ЗАГСе Москвы в ночь на 2 февраля зарегистрировали восемь браков. Именно столько семей успевают обменяться кольцами в самом известном столичном ЗАГСе в ночные часы.

Как отмечается на сайте мэра, это стало первым опытом регистрации браков в Москве ночью.

Всего же в столице в этот день запланировано поженить 160 пар. Популярность этой даты связана с тем, что она одинаково читается как слева направо, так и справа налево: 02.02.2020.

В ноябре сообщалось, что Грибоедовский ЗАГС с 1 декабря начинает работать в режиме семи дней в неделю. В ночь с субботы на воскресенье он работает в том числе ночью. Церемонии бракосочетания проводятся там с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Ранее в старейшем ЗАГСе Москвы были заключены браки между Владимиром Высоцким и Мариной Влади, Юрием и Валентиной Гагариными, Валентиной Терешковой и Андрияном Николаевым, а также другими именитыми парами.