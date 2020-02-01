В Приморье началась эвакуация граждан РФ из Китая через три пункта пропуска

В Приморском крае начали эвакуировать россиян из Китая в связи со вспышкой эпидемии нового коронавируса.

Об этом сообщил представитель краевого правительства, передает «РИА Новости». «Первый автобус вышел», – сказал он.

Как следует из информации на сайте правительства Приморского края, вывоз людей осуществляется через три автомобильных пункта пропуска. Пункт Пограничный будет открыт до 3 февраля, Красино работает 1 и 3 февраля, пункт Полтавка – 1 февраля. «Автобус будет выезжать в 10:00 по китайскому времени», – уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, сейчас на территории КНР заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны из больниц 243. Вирус унес жизни 259 человек. По информации посольства РФ в Китае, российских граждан среди заболевших в КНР нет.

Два первых случая коронавируса выявлены в России, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших –граждане Китая. Сообщается, что один из них в настоящий момент идет на поправку. Отмечатется, что все контактировавшие с заболевшим здоровы.