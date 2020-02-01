В Карелии с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории

В инфекционную больницу Петрозаводска с высокой температурой доставлен учащийся консерватории, приехавший из Китая.

Об этом пишет издание «КарелИнформ» со ссылкой на страницу министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова «ВКонтакте».

По его словам, в инфекционную больницу госпитализирован студент консерватории Петрозаводска, который недавно вернулся из Китая. У него зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания пока нет.

В настоящее время больной находится в больничном изоляторе. «Состояние стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции», – написал Охлопков. Он добавил, что анализы направлены в Петербург и в Москву, результаты должны быть готовы завтра вечером.

Отмечается, что другие студенты консерватории находятся под наблюдением врачей.

В Роспотребнадзоре между тем сообщили, что новых фактов заражения новым коронавирусом, кроме случаев в Тюменской области и Забайкалье, в России не зарегистрировано, пишет «Интерфакс».

По последним данным, число заболевших коронавирусом во всем мире приближается к 12 тысячам, погибло почти 260.