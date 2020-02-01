Стивен Кинг удалил аккаунт в Facebook из-за обилия политической рекламы

Писатель Стивен Кинг удалил профиль из Facebook в связи с беспокойством относительно безопасности персональных данных.

«Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», – цитирует ТАСС сообщение писателя, которое он опубликовал в своем Twitter.

Ранее с критикой социальной сети выступил миллиардер Джордж Сорос. По его мнению, компания Facebook и президент США Дональд Трамп действуют в рамках «неформальной договоренности», согласно которой глава государства защищает IT-корпорацию, взамен на что она помогает ему переизбраться на новый срок в 2020 году. Представитель Facebook Энди Стоун опроверг эту информацию.