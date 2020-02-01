Рекорд гигантского "Сникерса" побит батончиком Reese's весом в 2,6 тонны

Компания Hershey изготовила на фабрике в Пенсильвании шоколадный батончик Reese's массой в 2,6 тонны.

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, батончик Snickers массой свыше двух тонн, произведенный недавно на заводе Mars в Техасе, лишился своего места в Книге рекордов Гиннесса.

На презентации батончика, которая прошла накануне, 31 января, присутствовали представители Книги, зарегистрировавшие новый рекорд.

«Это дух конкуренции. Мы увидели, что они это сделали, и подумали: у нас ведь тоже есть батончик с орехами и шоколадом, который к тому же намного вкуснее», – прокомментировала достижение представитель компании Кейли Даган.

Уточняется, что длина лакомства составила 2,7 метров, ширина – 1,6 метра, высота – 0,6 метра, масса – 2695 кг. Гигантский Snickers весил 2144 кг.

Отмечается, что на изготовление батончика, по словам представителей Hershey, ушло только пять дней, тогда как их конкуренты из Mars делали свой батончик неделю.

Сообщается, что батончик, как и Snickers, разделят на множество частей и раздадут сотрудникам предприятия.