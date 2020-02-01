Минприроды готовит иск против фирмы, строящей жилой комплекс в "Лосином острове"

Руководство национального парка «Лосиный остров» подаст в суд на компанию, ведущую строительство на его территории.

Минприроды готовит исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев под строительство жилого комплекса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что факт нарушения зафиксирован, уже составлен протокол.

Уточняется, что вырубка ведется в охранной зоне национального парка, в непосредственной близости от границы парка по адресу Открытое шоссе, владение 30.

В Минприроды пояснили, что в районе работ размещена информация о начале строительства многоквартирного комплекса жилых домов. «Данная хозяйственная деятельность не проходила согласования в Минприроды России. Примем все меры в соответствии с действующим законодательством», – заявил представитель министерства.