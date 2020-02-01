Отец брошенных в Москве детей угрожает их бабушке, планирующей взять их к себе

Оба ребенка, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, прилетели в Хабаровск и готовятся переехать к бабушке.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя правительства региона.

Мальчиков в Хабаровске встретили, в частности, работник министерства соцзащиты и детский омбудсмен. «Сегодня их повезут в Комсомольск-на-Амуре и передадут под опеку родной бабушке», – рассказал собеседник агентства.

Накануне, 31 января, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заверил, что семье окажут всю необходимую помощь, а ответственные лица, допустившие эту ситуацию, будут наказаны.

Между тем ТАСС со ссылкой также на источник в правительстве Хабаровского края сообщает, что отец детей угрожал их бабушке. «Он разговаривал с ней по телефону, сказал, если она заберет детей, то он вернется в Комсомольск-на-Амуре, жизни им не даст. У них очень напряженные отношения, и он категорически против передачи детей бабушке и дедушке по линии матери», – пояснил собеседник агентства. По его словам, женщина написала заявление в полицию.

Напомним, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся. В кармане куртки одного из детей он оставил записку, в которой пояснил, что оставляет сыновей, поскольку находится в тяжелом финансовом положении. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Позже мужчина явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Он признался, что «проявил слабость», и попросил у детей прощения.

По словам родной матери мальчиков, Гаврилов периодически избивал ее и запрещал видеться с сыновьями, угрожая расправой. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что сейчас выясняется, по какой причине женщина не сообщала о насилии в полицию.

В связи с произошедшим сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка провели проверку в Комсомольске-на-Амуре, пишет «Российская газета». Выяснилось, что семья неоднократно привлекала внимание социальных служб, однако никаких действий предпринято не было. Следователи завели дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики края.