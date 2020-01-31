В Нальчике оштрафовали больницу после избиения уролога родственником пациента

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарии оштрафовала Республиканскую клиническую больницу после нападения родственника пациента на врача-уролога.

Мужчина напал на доктора 31 декабря в приемном отделении. Агрессор нанес несколько ударов рукой по голове врача в область уха слева. Согласно медицинскому заключению, травмы, полученные урологом, были квалифицированы как тяжелые.

Инспекция признала, что случай связан с рабочим процессом, и наложила штраф на больницу за нарушение требований трудового законодательства. Сумма штрафа и другие подробности разбирательства в пресс-релизе службы не уточняются.

По данным портала «Регион Онлайн», в ситуации продолжают разбираться сотрудники правоохранительных органов.