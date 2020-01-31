В Краснодарском крае 13 игорных залов работали под видом общепитов

В Краснодарском крае пресечена деятельность 13 игорных залов, пишет «МВД-медиа».

Сотрудники отдела полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили, что в городах Краснодаре и Канске функционировали заведения, замаскированные под общепиты, в которых были установлены автоматы с игровыми программами. Все они были замаскированы под платежные терминалы, а игровой процесс осуществлялся через интернет.

Задержаны пятеро подозреваемых в организации незаконного игрового бизнеса. В их местах проживания проведены обыски, в результате которых изъяты игровые терминалы, компьютеры, телефоны и денежные средства в размере более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о работе игровых залов в Москве стало в общей сложности 68 человек.