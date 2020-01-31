Погоду в Москве сочли потенциально опасной из-за гололедицы до конца недели

Синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области до полудня 2 февраля.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Росгидромета, причиной продления повышенной погодной опасности в столичном регионе является сохранение на дорогах гололедицы.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — до 12:00 2 февраля», — цитирует ресурс синоптиков.

Напомним, что «желтый» погодный уровень из-за гололедицы должен был действовать в мегаполисе до пятницы, 31 января.