Грету Тунберг и ее эко-движение во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Шведские депутаты выдвинули 17-летнюю эко-активистку Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Как следует из письма с просьбой рассмотреть кандидатуру девушки, которое в Нобелевский комитет направили представители Левой партии, проделанная Тунберг и ее движением «Пятницы ради будущего» работа поспособствовала тому, что о проблемах климата стали говорить на самом высоком уровне.

По словам шведских депутатов, именно благодаря Грете в мире стали больше уделять внимания защите окружающей среды.

«Грета Тунберг и основанное ей движение "Пятницы ради будущего" с помощью минимальных ресурсов создали глобальное движение», — цитирует агентство ТАСС слова одного из авторов письма Йенса Хольма.

Напомним, что шведскую эко-активистку уже выдвигали на Нобелевскую премию мира 2019 года. Однако награду тогда получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и в особенности за свою смелую иницитиву по разрешению приграничного конфликта с соседней Эритреей».